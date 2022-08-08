Hep en yükseğe

HALİL ÖZTÜRK

Yeni sezon hazırlıklarının dördüncü etabını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Çorum FK dünü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı Siyahlılar sabah çalışmasında kuvvet ve dayanıklılık akşam çalışmasında ise taktik ağırlıklı bir programda antrenman yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım sabah antrenmanını 2 nolu küçük sahada kurulan istasyon aletlerinde kuvvet dayanıklılık ve çabukluk hareketleri yaptı. Bu çalışma sırasında Teknik Heyet her istasyon başında bekleyerek futbolculardan hareketleri tam olarak yapmalarını istedi. Teknik Direktör Mert Nobre futbolculardan yaptıkları her harekette futbolculardan en üst seviyeyi isterken sık sık bu konuda futbolculara uyarılarda bulundu.

Havanın sıcak olması nedeni ile oldukça tempolu geçen çalışma sonunda futbolcuların hayli yoruldukları gözlendi. Bu çalışma ile ilk antrenmanı tamamlayan kırmızı siyahlı takım tesislerde dinlendi.

Kırmızı Siyahlı taakım akşam saat 18’de ise günün ikinci antrenmanı için 1 nolu sahaya çıktı.

Isınma hareketleri ile başlayan bu antrenman daha sonra dar alanda pas ardından kanat çalışması son bölümde ise taktik çalışma ile devam etti. Çorum FK hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.