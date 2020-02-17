Herkes gibi çöküp kaldılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Zonguldak Kömürspor maçı sonrasında tüm camia yığıldı kaldı.

Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Kırmızı Siyahlı takım ikinci yarıda ise yediği iki golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada futbolcular tribünde ise taraftarlar oldukları yere çöküp kaldılar. Maçı protokolden izleyen Başkan Fatih Özcan, 2. Başkan Mustafa Şeker Çorum FK Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın ise bitiş düdüğü ile büyük bir üzüntü yaşadılar.