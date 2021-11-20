Hikmet Göktepe’den Askıda Bilet’e her maç 19 destek

Çorum FK’’ya yarın oynayacağı Ankaraspor maçında taraftar desteğini artırmak için Tribün Liderlerinden Erdoğan Zembil ‘Askıda bilet’ kampanyası başlattı.

Zembil kendisi 19 bilet alarak başlattığı kampanyaya ilk destek ise Elektirikciler Odası eski başkanı ve yeni seçimde de aday olan Hikmet Göktepe destek verdi.

Erdoğan Zembil, yarın oynanacak Ankaraspor maçının hedefe giden yolda çok önemli olduğunu takımın bu kadar sıkıntılı sürecinde taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek ‘Ben kendim 19 bilet alarak başlattığım ‘Askıda bilet’ kampanyasına destek olmak isteyenler 0542 2428126 nolu telefondan bana ulaşarak biletlerini teslim edebilirler. Bu kampanya sadece kale arkası için geçerlidir. Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’mıza destek olmamız lazım. Yarınki Ankaraspor maçında tribünleri tamamen dolduralım ve hakemin bitiş düdüğüne kadar da hiç susmadan takımımıza destek verelim.Taraftarlarımızdan ricam, maça gelirken herkes yanında en az bir kişi daha getirsin. Durumu iyi olan arkadaşlarımız, durumu olmayan taraftarlarımız için askıda bilet kampanyasına destek versinler’ dedi.

Erdoğan Zembil’in kampanyasına ilk destek Elektirikçiler Odası eski başkanı ve yeni seçimde de aday olan Hikmet Göktepe’den geldi. Göktepe aldığı 19 bileti alarak Zekbil’e verdi ve durumu iyi olmayan taraftarlara dağıtmasını istedi. Göktepe ayrıca bundan sonra Çorum FK’nın tüm iç saha maçlarında 19 bilet alarak kampanyayı devam ettireceğini söyledi.

Bu çalışma sırasında orda bulunan Çorumspor eski kalecilerinden Emrah Yılmaz ile Otağ Grup ve eski Çorumspor Gönüllüleri oluşumu üyesi Fazlı Tapan ise kampanyaya 10’ar bilet ile destek verdiler.