Hoş geldin çiçeğini aldığı gün gitti!...

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da en kısa süre görev yapan İsmail Güldüren oldu.

Genç Teknik adam 19 Şubat salı akşamı Ankara’da yapılan görüşme sonunda Çorum FK ile anlaştı ve ardından çarşamba günü Başkent Akademi ile oynanan maçı ekibi ile birlikte tribünden izledi.

Maçın ardından kafileye katılarak Çorum’a gelen İsmail Güldüren, perşembe, cuma ve cumartesi günleri takımla birlikte çalıştı ve pazar günüde ilk resmi maçında Hacettepe önüne çıktı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Çorum FK’da maçın ardından yaşanılan gelişmeler üzerine İsmail Güldüren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mevcut şartlarda göreve devam edemeceğini belirterek ekibi ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 12:30