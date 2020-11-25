Hükmen mağlubiyet cezası

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altınordu önünde hükmen mağlup sayıldı, kırmızı siyahlı takım önümüzdeki sezon Kupa’ya katılabilecek.

Kırmızı Siyahlı takımda pozitif vakalar ve karantina süreci devam eden 17 futbolcu bulunması ve üç isminde sakat olması nedeni ile bugün oynanması gereken Altınordu maçına çıkamayacağını önceki gün açıklamıştı.

Çorum FK’nın Futbol Federasyonu’na da gönderdiği resmi yazıda içinde bulundukları durum nedeni ile sahaya çıkacak sayıya ulaşamadıkları için Altınordu maçına çıkamayacağını bildirdi.

Futbol Federasyonu’nun bu sezona özel olarak açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası statüsünde yer alan Covid-19 salgını nedeni ile uygulanacak terbirlere ilişkin talimattaki maddeye istinaden maça pandemi nedeni ile çıkamayan kulüplen hükmen mağlup sayılıyor.

Kupa’nın ikinci turunda Düzcespor takımı Pendikspor ile oynaması gereken maça aynı gerekçe ile çıkamamıştı. Federasyon ceza kurulu bu maçta Düzcespor’u hükmen mağlup saymıştı. Çorum FK’da mazeretli olarak müsabakaya çıkamadığı için Federasyon tarafından hükmen mağlup sayılması ve önümüzdeki sezon kupaya katılmama gibi bir yaptırım verilmemesi bekleniyor.