Hüseyin Can kadroda

Çorum FK’nın yarın Erzincanspor ile deplasmanda oynayacağı maç kadrosu 18 kişi olarak açıklandı. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlık ve cezalılar dışındaki 18 futbolcu Erzincanspor maçı kadrosuna alındı.