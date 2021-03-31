Hüseyin Can kadroda

HALİL ÖZTÜRK
Çorum FK’nın yarın Erzincanspor ile deplasmanda oynayacağı maç kadrosu 18 kişi olarak açıklandı. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlık ve cezalılar dışındaki 18 futbolcu Erzincanspor maçı kadrosuna alındı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir dün açıklanan ve yola çıkan kadroda şu futbolcular bulunuyor, Hasan Hüseyin, Erdi, Murat Türkkan, Mehmet Sedef, Mete, Tarık, Ertuğrul, Abdulhamit, Umut, Kerem, Hüseyin, Umut, Cengiz, Hüseyin Can, Sinan, Kürşat, Oktay, Mikail.
Kırmızı Siyahlı takımda maç kafilesi dün öğlen yemeğinin ardından Erzincan’a hareket etti. Kafile dün geceyi otelde dinlenerek geçirdi. Bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı siyahlı takım maç saatini bekleyecek.