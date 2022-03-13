İ. Melih Şahin’in büyük başarısı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli judocusu İbrahim Melih Şahin ümitler kategorisinde olmasında karşın Gençler Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ordu’da 11-13 Mart tarihlerinde yapılan Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında415 erkek 300 kadın toplam 715 sporcu mücadele etti. 81 kiloda mücadele eden İbrahim Melih Şahin zorlu rakiplerini yenerek sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Şahin ümitler kategorisinde olmasına karşın gençlerde kazandığı bu başarı ile genç milli takıma katılmaya hak kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Judo Antrenörü Savaş Taştan geçen yıl ümitler kategorisinde Türkiye ikincisi olduğuu bu yıl ise turnuvada sakatlandığı için Türkiye Şampiyonasına katılamadığını belirterek ‘Ümitler kategorisinde maç yapamayınca sakatlığının geçmesinin ardından gençler kategorisinde mücadele etti ve madalya kazanarak bizleri son derece mutlu etti. 18 Mart’ta toplanacak genç milli takım kampına katılmasıda bizleri gururlandırmaktadır.

Bu başarılarımızda bizlere desteğini hiç esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Başkan Yardmcımız İsmail Yağbat ve Kulüp Başkanımız Nadir Solak’a teşekkür ediyoruz’ dedi.