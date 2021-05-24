İbrahim Melih Şahin milli takım kampında

HARUN AKKAYA

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un Judocusu milli takım kampına davet edildi.

Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 25 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupası ve Yıldızlar Eğitim Kampı’na Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan İbrahim Melih Şahin davet edildi.

Milli Takım Teknik Kurulu tarafından belirlenen isimlerin çağrıldığı kampta yapılacak seçmeler sonunda Avrupa Kupası’nda milli takımda görev yapacak isimler belirlenecek.

Kampta Teknik Direktör Sebahattin Zaimoğlu başkanlığında üç antrenör ile birlikte yıldız milli takıma 24, Yıldızlar Eğitim kampına ise 28 olmak üzere 52 sporcu davet edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 19:54