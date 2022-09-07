‘İki başkan tanıdım biri Hurma diğeri ise Oğuzhan Yalçın’

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da futbolcu olarak başlayan ardından bu sezon başında geçirdiği sakatlığın ardından CEO olarak göreve başlayan Abdulhamit Yıldız, Türkiye’de iki kulüp başkanı tanıdığını birinin Süleyman Hurma diğerinin ise Oğuzhan Yalçın olduğunu söyledi.

Abdulhamit Yıldız önceki akşam Çorum wep tv ekranlarında yayınlanan ‘Sporun Merkezi’ programına konuk oldu. Hüseyin Aşkın, Halil Öztürk ve Rıfat Kara’nın katıldığı programda yorumcuların ve taraftardan gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yıldız açıklamasında şunları söyledi:

‘İlk geldiğimde uyum süreci yaşadım. Çok da zorlanmıştım. Bana o dönemde en çok destek çıkan, en çok sahip çıkan Oğuzhan Yalçın’dı. Benim Oğuzhan başkanla tanışıklığım 10 yıla dayanıyor. Çok eskiden beri tanırım kendisini. Ben ilk Gençlerbirliği’ne geldiğimde o zaman kendisi Ankara’daydı, o zaman tanışmıştım. O dönemden sonra dostça ve kardeşçe bir ilişkimiz oldu.

‘İlk sezon kötü oynamıştım ve çok eleştirilmiştim’

İlk geldiğim zaman Çorum basınında çok eleştirilmiştim. O sezon, Ankaraspor ve Kocaelispor maçlarında çok kötü oynadım. Ona rağmen taraftar bana çok destek vermişti. O kötü oynadığım sezon sonunda, Oğuzhan başkan ile bir araya gelip, takımdan ayrılmak istediğimi söyledim. Zaten o sezon takımın en maliyetli oyuncusu bendim. Daha sonra ayrılmam için gereken bir para vardı. O parayı yarın getirip vereceğim dedim. O gün bana yönetim kurulu gidemezsin dedi.

Göndermediler.‘İndirim istediler düşünmeden kabul ettim’

Yeni sezon öncesi de yönetim ile son yaptığım görüşmede ücretimde indireme gideceklerini söylediler. Bende zaten hak etmediğimi düşünerek yönetimin teklifini kabul ederek yeni sezona başladım. Oğuzhan başkan o gün bana eğer yeni sezonda iyi bir performans ortaya koyarsan hak ettiğin parayı ben sana vereceğim dedi.

‘45 dakika çapraz bağım kopuk oynamışım’

Yeni sezonda 13 maça çıkmıştım. İyi performans ortaya koyuyordum. Somaspor’la oynadığımız maçta çapraz bağlarım koptu. Çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Ben o maçta 47.dakikada sakatlandım ve maçı tamamladım. Ben maçtan sonra çaprazımın koptuğunu hala anlamamıştım. Ertesi gün MR çektirince çaprazımın koptuğunu öğrendim

‘Rıza Çalımbay’ın ekibi teklifini kabul etmedim’

Sakatlık sürecimde kulüp el değiştirdi. Rıza Çalımbay babam gibidir. ‘Gel ekibime gir’ dedi. Kendimi çok iyi biliyorum. Benden hoca olmaz. Rıza hocama teşekkür edip yapamayacağımı söyledim.Sonra Oğuzhan Başkan ile görüştüm. O da bana gelecek hocanın ekibine girmemi söyledi. Oğuzhan başkana da aynını söyledim. Hocalık yapamayacağımı.

‘Oğuzhan Başkan üç adım sonrasını düşünen birisi’

Sonra 5 dil bildiğimi öğrenince bana kulüp CEO’su olmamı söyledi. Bu teklifi de seve seve kaybettim. Ücret konusunda da hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Kendisi ne verdiyse kabul ettim. Ben Türk futbolunda şuana kadar iki akıllı başkan tanıdım. biri Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, diğeri de Oğuzhan Yalçın. Oğuzhan başkan 3 adım sonrasını düşünen biri. Ben kendisine söyledim. ‘Başkanım sen hiçbir şeyi olmayan birisin. kulübe bu kadar gelir getirdin. Bu konuda bir Süleyman Hurma’yı bilirim, bir de seni’ dedim.

‘Videoyu ağlayarak izledim’

Çorum’da kimi görsem, bu görevin bana çok yakıştığını söylediler. Görev ilk teklif edildiğinde eşimin çocuğumun İstanbul’da olması nedeniyle düşünme aşamasındaydım. O dönem benim sosyal medyada sakatlığımla alakalı bir videom paylaşıldı. Bir de müzik eklemişler, duygusal. İzliyoruz, ağlıyoruz falan. Ondan sonra Çorum’da görev yapmak istediğime karar verdim.

’Şu an iyiki Çorum’a gelmişim diyorum’

Şuan iyi ki Çorum’a gelmişim diyorum. 37-38 yaşına kadar oynamayı düşünüyordum. Ben şuan bile kilo veriyim, sahaya çıkar yine oynarım. Ama o sakatlık beni psikolojik olarak çok geriye götürdü. Çok korkmuştum o dönem. Allah düşmanımın başına vermesin. Ben futbolculuk kariyerimde ilk defa ciddi bir sakatlık geçirdim. Ben o sakatlık sonrası çok zorlandım. Belki de bunda bir hayır vardır. Böyle olması gerekiyordur. Böyle de oldu. İnşallah bu görev süresi içerisinde takımıma çok katkı sağlarım. İnşallah seneye 1.Lig’e çıkarız. Yurt dışı transferlerinde kulübüme ciddi anlamda katkı veririm.

‘Kimseye git diyemedik’

Biliyorsunuz bizim ligde kontenjan uygulaması var. Sezon başında Oğuzhan Başkan, mevcut kadrodan kimseye git demeyeceğini söyledi. Ama kim kendi gitmek isterse de zorluk çıkarmayacağını ifade etti. Gelen ve giden oyuncu noktasında gelişmeler böyle oldu. Giden kendi gitmek istediği için gitti. Bu gelişme sürecinde Muhsin Yıldırım gitmek istediğini belirtince başkanımız bizle görüşerek taraftarın da çok istediği Sinan’ı kadroya katmak istediğini söyledi. Bizi de görevlendirdi. Biz de hep birlikte bu transferi bitirdik.Daha sonra Yusuf ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini belirtti. Başkanımız, Yusuf giderken de, Şanlıurfa maç başını ve primini vermemizi söyledi. Yusuf’un gidişi ile bir mevkide de yerimiz boşalınca o mevkie de Ferhat’ı aldık. Ferhat da Türk futbolunda kendini kanıtlamış bir oyuncu.

‘Alabilirsek kontenjan olmayan olur’

Şuan kontenjanımız tamamen dolu. Giden olmadığı sürece transfer yapmamız imkânsız. Şuan, alabilirsek 2000 veya sonrası doğumlu oyuncu alabiliyoruz. 2000 doğumlu altı oyuncu alamıyoruz. Başkanımız da kimseye git diyemediği için transfer yapamıyoruz şuan. Bugünden sonra transfer yaparsak eğer geleceğe yönelik belki bir sol bek veya orta saha hamlemiz olabilir. Onun dışında transfer yapmamız mümkün değil.