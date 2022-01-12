‘İki firma ile devir görüşmemiz sürüyor'

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da 2. Başkan olarak görev yapan ve ekonomik olarak bütçenin büyük bölümünü karşılaşan Mustafa Şeker dün itibari ile kulüple hiç bir ilgilerinin kalmadığını bu günden sonra ise sadece kulübün devri için görüşme yaptıklarını söyledi.

Şeker iki büyük firma ile devir konusunda görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

İlk yarının sona ermesinin ardından Başkan Fatih Özcan ile birlikte istifa kararı alan 2. Başkan Mustafa Şeker gerek Fatih’in gerekse kendisinin kesinlikle geri dönmeyeceğini tekrarlayarak ‘28 Aralık’ta Fatih başkan ile birlikte görevimizden istifa etmiştik. O günden bugüne kadar tüm mali vecibelerimizi yerine getirdik. Bu süreçte takımı kamp yaptığı otelde ziyaret ettik ve kamp ücretini ödeyerek takıma veda ettik. Bu arada yeni yönetimi belirleyerek Sportif Direktör Yakup Ateş’e teslim ettik.

16 Ocak’ta ikinci yarının ilk maçında Diyarbekirspor ile oynayacağı ve uçakla gideceği maçın deplasman giderlerine kadar ödemeyi yaptık. Bu ödemeleri kulüp hesabından değil kendi hesaplarımızdan yaptık. Bugün itibari ile kulüple ilgili hiç bir ilgimiz kalmadı. Kulübün bundan sonraki sürç bütçesini Sportif Direktör Yakup Ateş’e teslim ettik. Bugünden itibaren bütçeyi yetiremezlerse futbolcu satabilirler. Biz artık hiç bir şeye karışmıyoruz. Bugünden sonra sadece Çorum FK’nın devri ile ilgili görüşmeleri yürüteceğiz. İstifa sürecinden sonra, takımı kampa göndermemiz, sportif direktörle anlaşmamız ve teknik direktörlük görevine Ergün Penbe’nin getirilmesinden sonra kamuoyunda sanki perde arkasında biz varmışız gibi bir algı oluştuğunu görmekteyiz. Oluşan bu algının kesinlikle yanlış olduğunu belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Ne ben ne de Fatih Özcan’ın geri dönüşü yok. Biz sadece kuübün devri ile ilgili görüşmeleri yürütüyoruz. Bizim istifamızın ardıdan Çorum’da hiç bir yatırımcı çıkmadı bizi arayıp soran da olmadı. Şu anda çok önemli iki firma ile devir konusunda görüşme halindeyiz. Biri uluslararası firma diğeri Süper Lig’de başarılı çalışmalara imza atan bir firma. Sezon sonuna kadar inşallah Çorum FK’yı Süper Lige taşıyacağına inandığımız bu iki firmadan birine devretmeyi amaçlıyoruz. Çorum FK’ya bundan sonrası için bütün kalbimle başarılar diliyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 18:06