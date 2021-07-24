İkinci etap başladı

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde akşam saat 18’de yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Kıvanç, Salih Zafer ve Muhammed Fettahoğlu dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ve toplu koşu ile başladı ve kültür fizik hareketleri ile sona erdi. Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile sürdürücek.

Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz’da başlayan Çorum FK yedi günlük yoğun çalışmanın ardından üç günlük bayram iznine çıktı. Pazartesi sabahı çalışarak dağılan kırmızı siyahlı takım dün akşam saatlerinde Çorum’da toplandı ve ikinci etap hazırlıklarına başladı.

Dün başlayan ikinci etap çalışmalarını 7 Ağustos cumartesi gününe kadar Çorum’da sürdürecek olan kırmızı siyahlı takım 11 gün sürecek yoğun etabın ardından 8-9 Ağustos’ta ikinci izni yapacak.10 Ağustos Salı günü Bolu’da üçüncü etap kampı için toplanacak Çorum FK 21 Ağustos cumartesi günü 11 günlük Bolu kampı ile sezon başı hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takım Bolu kampında beş hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Kırmızı Siyahlı takım 24 Ağustos salı günü lig öncesi son etab için Çorum’da toplanacak ve 4-5 Eylül’de başlayacak lige kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021, 12:53