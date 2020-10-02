İkinci kaptan Kıvanç Kaya

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ikinci kaptanlığa Kıvanç Kaya getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Mert Ilıman ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kaptanlık görevine Kıvanç Kaya’nın getirildiği açıklandı.

Sezon başında teknik heyetin raporu yönetimin kararı doğrultusunda takımda birinci kaptan olarak Umut Kaya görevlendirilirken Mert Ilıman ise ikinci kaptanlık görevine getirilmişti. Önceki hafta yönetimin kararı doğrultusunda yollar ayrılan Mert Ilıman’ın yerine kırmızı siyahlı takımda alt yapıdan gelen isimlerden Kıvanç Kaya ikinci kaptanlık görevine getirildi.