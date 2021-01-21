İkinci yarı startı verildi

HARUN AKKAYA

Çorum FK iki günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenman başladı.

Geçtiğimiz pazar günü ilk yarının son erteleme maçında Kahramanmaraş deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılan Çorum FK futbolcularına Teknik Direktör İsmet Taşdemir tarafından iki gün izin verilmişti.

Dün akşam saatlerinde 18’de tesislerde toplanan kırmızı siyahlılarda tedavisi için izinli Salih Zafer ile memleketleri uzak olduğu için bir gün izin alan Sinan Tarık dışında tüm futbolcular katıldılar.

İkinci yarının ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir futbolcularla yaptığı kısa toplantıda en son oynadıkları Kahramanmaraş maçının bir değerlendirmesini yaptı ve bu galibiyetin camiaya büyük moral olduğunu söyledi. Taşdemir, ligde ikinci yarının çok daha zorlu geçeceğini belirterek bu zor sürece kısa bir hazırlanma dönemleri olduğunu belirterek futbolculardan kendilerine bu dönemde çok iyi bakmalarını ve iyi çalışmalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım daha sonra yapılan antrenman toplu olarak yapılan ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışması ile sona erdi. Çorum FK hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.