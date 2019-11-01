İlhan Aşkın’lı milli takımdan tarihi başarı

Çorumlu Teknik Direktör İlhan Aşkın yönetimindeki Paralimpik Taekwondo milli takımı Avrupa Şampiyonası’nda beş altın iki gümüş beş bronz madalya kazanırken altı sıklette Olimpiyat Kotasını almayı başardı.

Gençlikspor Taekwondo antrenörü ve Paralimpik Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın yönetiminde İtalya’nın Bari kentinde yapılan Avrupa Şampiyonasına katılan milli takım büyük bir başarıya imza attı. Kazandıkları beş altın iki gümüş ve beş bronz madalya ile takım halinde ikinci oldular. Ayrıca bir ülkenin en fazla altı kota alabildiği müsabakalar sonunda tüm sıkletlerde kota almayı başardılar.

Türkiye, İtalya’da ettiği derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için en yüksek sayı olan 6 kota hakkı kazandı. Bir ülkenin en fazla 6 kota elde edebileceği paralimpik oyunlarda Türkiye tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K 44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ülkemizi Tokyo’da temsil etme hakkı kazandı.

Teknik Direktör İlhan Aşkın uzun süredir verdikleri mücadelenin karşılığını alarak altı sıklette birden Olimpiyat Kotası almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Aşkın İtalya’da kendilerini duaları ile yalnız bırakmayan tüm Türk halkına, yürekleri ile mücadele eden aslan parçalarına, ailelerine ve hocalarını kutladı. Federasyon Başkanına verdiği manevi destekten dolayı teşekkür eden Aşkın özel bir teşekkürde Alican Özcan ve Mahmut Bozteke’nin antrenörleri Fatih Arı ve Nurullah Celep’e yaptı.

Bunca yıllık sporculuk ve antrenörlük hayatında rekabetin ve kardeşliğin bu kadar güzel sergilendiği bir ortamı hiç görmediğini belirten Aşkın; ‘İki olimpiyat kotasındaki bir sporcunun gideceği son turnuvada Mahmut Bozteke şampiyon olarak Olimpiyata gitmeye hak kazandı kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Alican Özcan için ise bir parantez açmak istiyorum. İlk dörtte olmasına rağmen sen Olimpiyata gidemeyeceksin evlat. Ancak sen bu ülkeye ve bu camiaya kendini tekniğinle şampiyonluklarınla sevindirdin." dedi