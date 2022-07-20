‘İlk etapta iki hazır maçı yapacağız’

Çorum FK Sportif Direktörü Muhammet Fettahoğlu, 11 Ağustos’a kadar Çorum’da yapacakları ilk etap kampında iki hazırlık maçı yapacaklarını Bolu kampında ise mümkün olduğu kadar fazla maç yaparak lige hazır halde girmek istediklerini söyledi.

Fettahoğlu, 16 Temmuz’da Çorum’da toplanarak sezonun ilk antrenmanına çıktıklarını belirterek ilk etabın 11 Ağustos’a kadar devam edeceğini söyledi.

Bu etapta iki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Sportif Direktör ‘12 Haziran cuma günü Bolu’ya hareket edeceğiz. Burda ikinci etap çalışmalarını 19 Ağustos cuma gününe kadar sürdüreceğiz. Kamp süresinde de yapacağımız hazırlık maçları ile lige hazırlanacağız. Bolu kampının ardından üç gün izne ayrılacak takım 22 Ağustos pazartesi günü tekrar Çorum’da toplanarak ligin ilk haftasında Şanlı Urfaspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız. Planlanan hazırlık maçları ilgili bilgiler ilerleyen günlerde kulüp sosyal medya hesabından paylaşılacak’ dedi.