‘İlk fitili Afyon ile ateşleyin’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan teknik heyet ve takıma olan güveninin tam olduğunu Afyon maçı ile ilk fitilin ateşleneceğine inandığını söyledi.

Başkan Özcan dün yapılan çift kale öncesinde futbolculara bir konuşma yaptı. Konuşmasında geçen sezon lige ikide iki yaparak başladıklarını ancak ligi 11. sırada bitirdiklerini önemli olanın sezon sonunda iyi yerde olmak olduğunu belirden Özcan ‘Bu takım tesadüfen kurulmadı hepiniz araştırılarak bu kadroya dahil edildiniz. Seçilmiş isimlerden kurulu bir kadro.

Bahri hocam ve sizlere olan inancım güvenim tam. İlk iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık fakat bunların bizim gerçek gücümüz olmadığını biliyorum. Sizlere olan güvenim ve inancım tam. İnanyorumki sizlerde bu inanca sahipsiniz ve yeni bir başlangıcın ilk fitilini Afyonspor maçında ateşleyeceksiniz. Başkan olarak sizinle daha fazla beraber olacağım ve yönetim olarak daha fazla ilgileneceğiz. Bu şehir bizden güzel işler bekliyor ve verdikleri destekle bunu hakediyorlar. Onları daha fazla üzmeyelim hasret kaldığımız galibiyet sevincini cumartesi günü hep birlikte yaşayalım. Sizler inandığınız takdirde bunu başaracak gücünüz ve yeteneğiniz var, cumartesi günki maçta şimdiden başarılar diliyorum’ dedi.