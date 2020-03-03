‘İlk golden sonra pes etmek, teslim olmak bize yakışmadı’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Genel Kaptanı Orhan Top, Tarsus karşısında gole kadar çok iyi mücadele ettiklerini ancak golden sonra rakibe teslim olmuş bir görüntü verdiklerini bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kötü gidişe son vermek için Tarsus maçını çıkış olarak gördüklerini belirten Genel Kaptan Orhan Top ‘Maça iyi başladık ve ilk yarıda iyi bir mücadele ortaya koyduk rakibe pozisyon vermedik. Bu yarıda yakaladığımız net pozisyonu değerlendiremedik. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları atacaksınız.

İkinci yarıya rakibin daha coşkulu ve istekli başlayacağını biliyorduk. İlk yarıda daha fazla mücadele etmemiz ve dikkatli olmamız gerekiyordu. 66. dakikada bireysel hata sonucunda yediğimiz ilk golle takım olarak malesef çöktük. İşler tam istediğimiz giderken bu çok basit bireysel hatanın bedeli ağır oldu.

Kalan bölümde oyunu dengeleme çabamız sonuç vermedi. Takım olarak golü yedikten sonra sanki maç bitmiş rakibe teslim olmuş bir görüntü veriyoruz. Bu durum kesinlikle kabul edilemez. Pes etmek teslim olmak bizim karakterimize hiç yakışmadı.

Yenilen ilk gole kadar sahada çok iyi mücadele eden bir takım golden sonra teslim olmuş bir görüntü vermesi çok düşündürücü. Takım olarak çok kırılgan bir yapıdayız. Henüz lig bitmedi ve önümüzde çok zorlu maçlar var. Biran önce bu durumdan kurtulup maçın son düdüğüne kadar mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Bu gidişe dur demek ve yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor bunun içinde sahada futbolcularımız tribünde taraftarlarımızın bir olması birlikte olması gerekiyor’ dedi.