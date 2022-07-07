İlk maç Urfaspor deplasmanında

Çorum FK sezona Şanlıurfaspor deplasmanında başlayacak.

Türkiye 2. ligi fikstürü İstanbul’da Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Tesislerinde çekildi. Kırmızı Siyahlılar ilk maçta Urfaspor deplasmanında karşılaşacak evindeki ilk maçta ise ikinci haftada Somaspor’u konuk edecek. Kırmızı Siyahlı takım ligde 7. haftayı bay geçecek.

Kura sonucunda üçüncü hafta Nazilli Belediyespor deplasmanına gidecek olan Çorum FK 4. hafta içi maçında sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Beşinci haftada Afyonspor deylasmanda altıncı haftada Batman Petrolspor deplasmanına gidecek olan Çorum FK yedinci haftayı bay geçecek.

Sekizinci haftada Sivas Belediyespor ile deplasmanda hafta içi maçında karşılaşacak. Dokuzuncu haftada Amedspor ile sahasında puan mücadelesi verecek olan Çorum FK onuncu haftada İstanbul Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. 11. haftada evinde Ankaraspor ile sahasında karşılaşacak Çorum FK 12. haftata Tarsus İdman Yurdu deplasmanına gidecek.

13. haftada evinde Bayburtspor’u konuk edecek kırmızı siyahlı takım 14. naftada İnegölspor deplasmanına gidecek. 15. haftada Erzincaspor ile sahasında karşılaşacak Çorum FK 16. haftada Düzcespor deplasmanına gidecek. 17. hafta maçında Isparta32spor ile ilk yarının son deplasman maçına gidecek olan Çorum FK ilk yarıyı 19. haftada sahasında Arnavutköy Belediyespor maçı ile tamamlayacak.

Sezon planlaması belli oldu

Futbol Federasyonu sezon planlamasınıda açıkladı. Buna göre 2. ligde 28 Ağustos’ta başlayacak olan yeni sezonda ilk yarı 18 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı 15 Ocak’ta başlayacak ve sezon 29 Nisan’da sona erecek. Bu maçların ardından play-off heyecanı yaşanacak. 2. ligde ilk yarı iki ikinci yarıda ise üç hafta maçları çarşamba günleri oynanacak. Bu haftalar 4, 8, 24, 29 ve 33 olarak belirlendi.

Yol masraflarına destek artacak

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can 2. ve 3. ligden düşecek takm sayısının düşürüldüğünü ikinci müjdenin ise takımlara deplasman masrafları için revize edilerek devam edeceğini söyledi.

Bu konuda son aşamaya gelindiğini belirten Can fikstük çekiminde yaptığı konuşmada ‘ Lig Koordinasyon Kurulu'na 2-3. Kulüpler Birliği'nden bir temsilci almayı planlıyoruz. Böylece fikstür, maç programları ve diğer konularda ortak hareket etmiş olacağız. Ne yaparsak yapalan kulüplerle istişare yapılarak karar alınacak