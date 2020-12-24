İlk yarı oynadık ikinci yarı durduk

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK, Hacettepe karşısında ilk yarıda Umut’un kafası ve Sinan’ın frikikten attığı gollerle 2-0 yendi. Kırmızı Siyahlı takım yine ilk yarıdaki futbolu ile umut verirken ikinci yarıdaki oyun umutları kırdı. Ligde play-off iddiasını sürdürmek için evinde puan kaybına tahammülü bulunmayan Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Ertekin Hacettepe karşısına beklenen 11'le çıktı.

İlk dakikalarda iki takımında kontrollü bir futbol ortaya koyduğu maçta 11. dakikada Çorum FK’nın üst üste kullandığı korner atışlarında kaptan Umut’un kafasından bulduğu golle öne geçti. Golün verdiği moralle maçta kontrolü eline alan Çorum FK rakibe pozisyon vermemesine karşın hücumda yine bu bölümde beklenen üretkenliği gösteremedi.

Bu bölümde özellikle orta alan ve hücumdaki performansı ile beğeni toplayan Çorum FK ceza sahası içinde üretemedi. İlk yarının son bölümünde golcü Sinan’ın frikikten attığı güzel golle 2-0 öne geçen kırmızı siyahlı takım devre arasına büyük moralle girdi.

İkinci yarıda ise, Uşakspor deplasmanında olduğu gibi topu tutmakta ve üzerine gelen rakip savunmanın boşluklarını değerlendirmekte beklenen başarıyı gösteremeyen Çorum FK özellikle yan toplarda kalesinde tehlikeler yaşadı. Konuk Hacettepe takımı fiziksel olarak çok ağır isimlerden oluşması nedeni ile final bölümünde son vuruşları yapamadı.

Çorum FK’da da ikinci yarıda rakibin risk aldığı bölümlerde final paslarında doğru tercihleri yapamayınca maçı bitirecek üçüncü gol gelmedi. Kırmızı Siyahlı takımda sonradan oyuna giren özellikle hücum hattındaki isimlerin katkı vermemesi dikkat çekti.

İlk yarıdaki futbolu ile umut veren ikinci yarıda ise bunu tamamen tersine çeviren Çorum FK aldığı üç puanla sıralamadaki çıkışını devam ettirdi ve iki basamak yükseldi.:

