İlk yarı programı açıklandı

HALİL ÖZTÜRK

Futbol Federasyonu 2. ligde ilk yarı maç programını açıkladı.

Kırmızı Siyahlı takım 12 haftada sekiz maçını gece oynayacak. Maçların 13’ü pazar günü üçü cumartesi ikisi ise çarşamba günü oynanacak.

Ligin ilk haftasında 28 Ağustos pazar günü Şanlı Urfaspor ile saat 20’da Urfa’da karşılaşacak olan Çorum FK ikinci haftada ise 4 Eylül pazar günü evinde saat 20’da Somaspor’u konuk edecek. Üçüncü hafta sezonun ilk gündüz maçında 10 Eylül cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile saat 1630’da karşı karşıya gelecek.

Dördüncü haftada evinde 14 Eylül Çarşamba günü hafta içi maçında Yeni Şehir Stadlumunda saat 19’da Bursaspor’u konuk edecek olan Çorum FK 18 Eylül pazar günü ise Afjet Afyonspor ile saat 19’da deplasmanda karşılaşacak. Altıncı haftada 25 Eylül pazar günü Yeni Şehir Stadyumunda saat 19’da Batman Petrolspor’u konuk edecek Çorum FK 7. haftayı bay geçecek.

Sekizinci haftada 5 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da Sivas Belediyespor deplasmanında mücadele edecek olan Çorum FK 9 Ekim pazar günü saat 19’de kendi evinde Amedspor’u konuk edecek. 10. haftada Esenler Erokspor ile saat 15’de deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK 23 Ekim pazar günü saat 20’de Ankaraspor ile evinde karşılaşacak.

12. haftada 30 Ekim pazar günü saat 19’da Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK 5 Kasım cumartesi günü saat 14’de kendi sahasında Bayburt İl Özel İdarespor’u konuk edecek. 13 Kasım pazar günü saat 14’de İnegölspor ile deeplasmanda karşılaşacak olan kırmızı siyahlılar 20 Kasım pazar günü saat 14’de ise Yeni Şehir Stadyumunda Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 16, haftasında 27 Kasım pazar günü saat 14’de Düzcespor deplasmanına çıkacak olan Çorum FK 4 Aralık pazar günü saat 14’de kendi evinde Menemenspor FK ile karşılayacak. İlk yarının son deplasman maçında 11 aralık pazar günü saat 14’de Isparta32spor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım sezonun ilk yarısını 18 Aralık pazar günü saat 14’de evinde Arnavutköy Belediyespor maçı ile tamamlayacak.