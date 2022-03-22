İnanmış kadroyu göremiyorum

Kahrolmamak elde değil, bu kadar yaklaştığımız üç puanı kaybetmek play-off yolundaki bu kayıp gerçekten canımızı yaktı.

Maç öncesi umudunum kesinlikle yoktu. Takımın içinde bulunduğu konum itibari ile rakibin yükselen formu umutsuzluğumun en büyük iki nedeni. Maç başladıktan sonra gördüğüm ilk yarı sonunda haklı olduğumu görmekten üzüldüm.

İlk 45 dakikalık bölümde rakip kalede pozisyon üretemeyen buna karşın Bodrumspor’un sayısız atağı ve kaleci Hasan Hüseyin’in çıkardığı mutlak ataklar. İlk yarı sonunda Bodrumspor maçı bitirebilirdi.

Bizim iki kanat bekimizin oraları otobana döndü. Önce sağdan sonra soldan yeşil formalı futbolcular vızır vızır gelip geçiyorlar. O kadar çok geçtilerki bir allahın kuluda hız yapıyorsunuz yavaş olun diye önlem almadı alamadı.

Sağ bekte genç Mustafa Eren sol bekte İsmet rakibin hem hücumcu hem savunma oyuncuları ile bire bir boğuşmak zorunda kaldılar. Burak bey ile Halil İbrahim savunma görevleri olduğunu sadece Halil İbrahim son yarım saatlik bölümde hatırladı. Mehmet Akyüz’ü hiç saymıyorum çünki o sadece toplu oyunda var. Üç ismin takım savunmasına katkı vermediği bir maçta bunlara bu maçta Mahsun ve Recep de eklenince ilk yarıdaki o kötü görüntü ortaya çıktı.

İkinci yarıda da görüntü aynı giderken oynadığı sürede Burak takımı adına yaptığı tek olumlu harekette asis yaptı ve Halil İbrahim’in golü geldi. Bu golden sonra saha içindeki o umursamız görüntünün yerine biraz olsun mücadele aldı. Kenar yönetimde takım savunmasını artırmak adına hücuma ve orta alana takviyeler yaptı. Mehmet Akyüz golü atsa maçı bitirebilirdi ancak yine inanılmaz kötü bir vuruş yaptı.

Sonrasında ise rakibe pozisyon vermesekte yan toplarla yüklenen Bodrumspor istediği golü 90+6. dakikada buldu. Maçın ikinci yarısında sağlıkcıların sahaya girmediği ve oyunun durmadığı bir 45 dakika sonunda eklenen 6 dakikayı maçın hakemine sormak gerek. Hakem demişten gerçekten Ankara bölgesi iki yardımcı hakeminin kaldırdığı bayraklar ile bu ligin hakemi olmadıklarını gösterdiler. Çok acemi kalkan bayrakların bazılarını orta hakem düzeltmek zorunda kaldı.

Geçen hafta yazımda dile getirmiştim kulübün ekonomik sıkıntısını. Futbolcuların özellikle ara transfer döneminde gelen isimlerin sıkıntıda olduğunu. Hepsini kabul ediyorum. Ancak anlamadığım alacakları teminat altında olan ve sözleşmesinde yazan isimlerin vurdumduymazlığı ve umursamazlığı.

Mali ve tecnübe olarak takımın en ağır isimleri Burak Çalık ve Mehmet Akyüz’ün sahadaki görüntüleri gerçekten beni kahrediyor. İnsanın aldığı paranın hakkını vermek evine helal rızık götürmesinden daha güzel ne olabilir. Bir tarafta yırtınan arkadaşları diğer tarafta onları seyreden sadece top ayağına geldiğinde futbolcu olduğunu hatırlayan isimler. Bunu nasıl kabullebiliyorlar anlamakta zorluk çekiyorum.

Play-off umudumuz matematiksel olarak varmı evet var. Ancak bu oyun dahada önemlisi bu kadar umursamaz isimlerin olduğu bu takımla gerçekten çok zor hatta imkansız. Bir tarafta inanmış kadroları gördükten sonra bizim ancak takım olarak inanmamız gerekir başarmak için onuda bu kadronun yapması zor. Umarım beni yanıltırlar.

Son sözde Çoruma ve Çorumlulara. Maraton tribününen çekilen bir fotoğraf gördüm karşı tribün bom boş. Kimler mi var basın konuk takım ve bir kaç Çorum sevdalısı. Geçmiş yıllarda protokol tribün fotosu çekip kimlerin maçı izlediğini yazardık. Artık yazacak kimse bulamıyoruz çünki ne gelen var ne de giden. Taraftar olarak ise böyle bir kritik maçta Ankara’dan karda kışta 260 km yol gelen taraftarlara ve maç boyunca takımlarına destek verenlere selam olsun. Çorum’dan sıcak evinden çıkmayıp gelmeyen ancak klayve başından sallayanlara ise söyleyecek söz bulamıyorum.

BAL temsilcimiz Osmancık belediyespor bugüne kadarki en başarılı performansı gösteren takımımız olarak alkışı hak ediyor. İlk sezondaki bu performans Fatih Başkan’ın üç yıllık projesi için son derece başarılı. Şimdi önlerinde kritik üç maç oynaacaklar. Bu haftaki Yozgat en zoru görülüyor. Umarım isdedikleri alarak ayrılırlar. Lider olarak çıkabilirler çıkmasalarda performansları ile Turgay hoca ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl daha büyük hedeflere ulaşmak dileği ile.