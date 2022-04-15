İnegöl hazırlığı tamamlandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yarın İnegölspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışması ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlılar saat 17’de tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Muhsin dışında tüm futbolcular katıldılar.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Ergün Penbe futbolculara İnegölspor maçının oyun taktiği konusunda uyarılarda bulundu ve rakibin artıları eksileri konusunda bilgiler verdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra ikili ve üçlü hücum varyosyanları çalıştıran Teknik Direktör Penbe futbolculardan final paslarında doğru tercihi yapmalarının çok önemli olduğunu belirterek pozisyonu sonlandırmalarını istedi.

Daha sonra kanatlardan yapılan ortalara, duran toplara ve kontrol pas iye şut çalışması yapan kırmızı siyahlı takım son bölümünde ise İnegöilspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Bu çalışmada kırmızı siyahlı takım futbolcuların moralli olduğu gözlendi. Çorum FK bu çalışma ile İnegölspor maçının hazırlıklarını tamamladı.