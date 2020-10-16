İNEGÖL KAHRAMANI

HARUN AKKAYA

Çorum FK, İnegölspor deplasmanında mucize bir dönüşe imza attı. Rakibi önünde ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarıda son yarım saatte bulduğu gollerle 3-2 galip geldi. Bu galibiyette kuşkusuz bir çok isim katkı verdi. Fakat uzatma dakikalarında Kıvanç’ın golü ile aylar sonra ilk galibiyet sevincini yaşayan kırmızı siyahlı takımda genç golcü büyük mutluluk yaşadı.

Kıvanç Kaya gol sonrasında büyük bir coşku yaşadı. Genç golcü İnegölspor’u iki sezon üst üste deplasmanda yıkan isim oldu. Geçen sezon İnegölspor deplasmanında öne geçtiği maçta Eren’in kendi kalesine attığı golle beraberliğe yakalanan kırmızı siyahlılar Kıvanç’ın 80. dakikada attığı golle tekrar öne geçti. Maçın 90+5. dakikasında İnegölspor atağında kale çizgisinde gole giden topu elle çıkartarak kırmızı kart gören Kıvanç oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kaleci Onur kurtararak takımını üç puanla sahadan ayıran isimler olarak öne çıktılar.

Bu sezonda senaryo fazla değişmedi. Oyuna 65. dakikada Cengiz’in yerine giren Kıvanç Sinan ile birlikte çift forvet oynadı. Maçın 90. dakikasında penaltı noktası üzerinde Sinan’ın bıraktığı topu düzgün bir vuruşla İnegölspor ağlarına göndererek takımını bu yılda galibiyete taşıyan isim oldu.