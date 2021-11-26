İnegöl maçı seyircisiz

Çorum FK’ya PFDK’dan seyircisiz oynama cezası.

Kırmızı Siyahlı takımın ligde evinde oynadığı Sivasspor, Vanspor ve son olarakta Ankaraspor maçında yaşanan saha olaylarının peş peşe yaşanmasından dolayı bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Kırmızı Siyahlı takımın en son Ankaraspor ile oynanan maçta taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerden birinin hakeme gelmesi saha içine patlayıcı madde atılması gibi etkenler nedeni ile PFDK kırmızı siyahlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Kırmızı Siyahlı takımın 5 Aralık pazar günü sahasında oynayacağı İnegölspor maçı seyircisiz oynanacak.

Öte yandan aynı maçta bu sezon içerisinde üçüncü kez çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edilmesinden dolayı 8 bin lira para cezası verildi.