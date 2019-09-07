İnegölspor maçı canlı yayınlanacak

Yeni Çorumspor’un deplasmanda karşılaşacağı İnelgölspor maçı canlı yayınlanacak.
İnegölspor’un iç saha maçlarını yayınlayan Kanal on 6 tv Pazar günü saat 16.30’da İnegölspor-Yeni Çorumspor maçını canlı yayınlayacak.
Sezona iyi başlayan Yeni Çorumspor zorlu İnegöl deplasmanından üç puanla ayrılma mücadelesi verecek.
Mücadele Bursa yerel televizyonu Kanal on6 TV ‘den canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isyenenler için On6 Tv, Türksat, Dıgıtürk 232.kanal, kablo tv 40.kanal ve Turkcell Tv’de hizmet veriyor.