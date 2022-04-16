İnegölspor:1-Çorum FK:0 ⚽

Çorum FK ligin 35.haftasında Bursa deplasmanında İnegölspor'a konuk oluyor.

Üst üste aldığı galibiyetlerle play off potasına iyice yaklaşan ve gçetiğimiz hafta 1461 Trabzon'u son saniye golüyle yıkan Çorum FK, Bursa'dan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlığı bulunan Muhsin ve Sefa Akın forma giyemiyor.

Karşılaşma Manisa bölgesi hakemi Şevket Teker'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ 33. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı golle İnegölspor 1-0 öne geçti.

İLK YARI İNEGÖLSPOR'UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022, 15:46