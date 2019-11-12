İrfan Can Kahveci'den 100 forma

Yeni Çorumspor yönetimi hem kulübe ekonomik katkı sağlamak hemde çocukları ve gençleri kırmızı siyahlı forma ile tanıştırmak ve gelecekte o formaya bağlanmaları için başlattığı kampanya devam ediyor.

'İster 1 okul, ister 1 sınıf, hedef 19.000 forma, formasız kimse kalmasın' sloganı ile başlatılan kampanyaya ilk olarak Topuzlar Tekstil adına Tuğrul Topuz, halen İstanbul Başakşehir FK takımında forma giyen milli futbolcu Çorumlu hemşehrimiz İrfan Can Kahveci ile son olarak da Akgönül Grup İbrahim Akgönül100’er forma ile katıldılar.

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenledikleri çocukları ve gençleri Çorumspor forması ile buluşturmayı amaçladıkları bu organizeye tüm Çorumlu sanayici, iş adamı ve esnaflarını katkı vermeye davet etti.

Yalçın, hedeflerinin 19 bin formayı Çorum gençliğine ve çocuklarına dağıtmak olduğunu belirterek ‘Kampanyaya katılmak isteyenler bizimle temasa geçiyorlar. Bir forma bedeli 99 lira ve toplu olarak en az 50 ve üzerinde kampanyaya katılanlara kulüp olarak faturalarını kesiyoruz ve istedikleri okula formaları teslim ediyor ve dağıtıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 15:40