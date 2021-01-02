İsmet Hoca’ya yumurtalı doğum günü sürprizi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’e yumurtalı sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Geçtiğimiz hafta evinde Gümüşhanespor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Çorum FK’da, hafta içi Çarşamba günü İstanbul’da Sancaktepe FK ile oynanacak maç öncesi keyifli çalışmalar sürüyor.

Sancaktepe hazırlıklarını sürdüren Çorum FK’da antrenman sonrası futbolcular ve teknik ekip İsmet Taşdemir’e yumurtalı doğum günü sürprizi hazırladı.

Hep birlikte İsmet Taşdemir’e koşan oyuncular ellerindeki yumurtaları hocalarının başında kırdılar. Süpriz doğum günü ile neye uğradığına şaşıran Taşdemir, futbolcuların elinden kurtulmak için çabaladı ama başarılı olamadı. Eğlenceli kutlamanın ardından bir de pasta kesimi yapıldı. Taşdemir, oyuncularına kendi elleriyle pasta yedirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 19:17