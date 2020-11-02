İsmet Taşdemir'le 2 yıllık sözleşme imzalandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur ile resmi sözleşme imzalandı.

Başkan Fatih Özcan’ın katıldığı imza töreninde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile iki yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Başkan Fatih Özcan tecrübeli bir teknik adam ile anlaştıklarını belirterek takımın tek eksiğinin skor tabelası olduğunu bunuda yapacakları çalışma ile değiştireceklerine inandığını söyledi.

Sportif Direktör olarak ise Çorum FK alt yapısında görev yapan İsmail Atalay Baydur ile anlaşma imzalandı.

Detaylar yarın Hakimiyet'te...

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 17:41