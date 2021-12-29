İşte Fatih Özcan'ın görüştüğü futbolcular

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da başkanlık görevi bırakan Fatih Özcan sezonun ikinci yarısı için transfer görüşmelerinin büyük oranda tamamlandığını ancak şartların bunlara izin vermediğini söyledi.

Özcan Gaziantepspor’dan Kenan Özer ile % 99.9 anlaştıklarını söyledi.

Ara transfer dönemi öncesinde yaptıkları görüşmeler sonucunda Samsunspor’dan Mehmet Akyüz ile daha önce anlaştıklarını açıklayan Özcan ‘Süper Lig ekibi Gaziantep FK’dan kanat oyuncusu Kenan Özer’le yüzde 99,99 anlaştık. Manisaspor’dan stoper Ahmet Kesim, Kocaelispor’dan orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, Gençlerbirliği’nden sol bek Muhammed Bayır ve Altay’dan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt’la görüşmelerde sona gelmiştik. Devam etmiş olsak bu futbolcuları kadromuza katacaktık’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 13:09