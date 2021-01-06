İyi futbol iyi puan

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK zorlu Sarıyer deplasmanında maçın genelinde üstün bir oynamasına karşın sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.

Kırmızı Siyahlı takım 61. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 geriye düşmesine karşın hemen iki dakika sonra Sinan’ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1 yaptı ve maçta karşılıklı bu gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Geçtiğimiz hafta içinde evinde Gümüşhanespor’u 4-0 yenerek moral bulan Çorum FK play-off umutlarını artırmak için Sarıyer deplasmanına mutlak puan için gitti. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Sarıyer deplasmanında Gümüşhane maçındaki onbire şans verdi.

Maçın ilk yarısında Çorum FK özellikle orta saha ve savunmada rakibe boş alan bırakmadı daha etkili bir görüntü verdi. Bu bölümde Sinan’ın düşürüldüğü pozisyona maçın hakemi devam dedi. Hemen ardından ise bu kez Nafican ile mutlak bir pozisyondan yararlanamayan Çorum FK devreyi 0-0 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarının başında ev sahibi takım baskılı başladı. Bu bölümde rakibe boş alan bırakmayan kırmızı siyahlı takım61. dakikada ilk kez rakibe boş alan bıraktı. Savunma arkasına atılan topta Mehmet Sedef adamını kaçırdı Furkan ceza sahasına girdi kaleci Hasan Hüseyin hamle yaptı ancak topa dokunamayınca rakibini düşürdü ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı golü ile öne geçen ev sahibi takımın bu sevinci sadece iki dakika sürdü.

Çorum FK’nın korner atışından oluşan karambolde bu sezonki gol kralı ismi Sinan son vuruşu yapan isim oldu ve skoru yeniden eşitledi. Bu golden sonrada Çorum FK rakibe kalesinde pozisyon vermezken ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Son bölümde kısa bir sürede olsa geriye yaslandık ancak Saryer takımına kenardan ortalar dışında pozisyon vermeyen kırmızı siyahlı takım sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Karşılaşmayı Başkan Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın da izlediler.

MAÇTAN DAKİKALAR:

26. dakikada Umut’un pasında Sinan topla ceza sahasına yayın üzerinden girdi rakibinden kurtulduğu anda düşürüldü Çorum FK penaltı beklerken maçın hakemi pozisyona devam dedi.

33. dakikada sağ kanattan Ertuğrul ortaladı arka direkte Sinan kafayı vurdu kaleci Ali son onda tokatladı top Nafican’ın önünde kaldı kaleci kalede yoktu genç futbolcunun zayıf vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı ikinci hamleyi yaptığı anda savunma topu uzaklaştırdı.

59. dakikada sol kanattan gelişen atakta savunma arkasına atılan topa Furkan hareketlendi kaleci ile baş başa kaldığı anda kaleci Hasan Hüseyin tarafından düşürüldü hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Ömer kullandı kalecinin üzerine vurdu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

61. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında savunmadan seken topla arka direkte Sinan buluştu yakın mesafeden vuruşunda Kaleci Ali’nin bacaklarının arasından geçen top çizgi üzerinde kaldı. Sarıyer savunmasından önce davranan Sinan kayarak topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

85. dakikada sol kanattan Mikail ortasında Umut topla buluştu rakibinden kurtuldu ortada bom boş durumdaki Sinan’a çıkardı araya savunma son anda girerek topu kornere attı.