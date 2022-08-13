‘İyi ki Çorum FK’ya destek olmak bana nasip oldu’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yeni sezondaki göğüs sponsorluğunu alan ve kulübün ekonomik olarak ayağa kalkmasında büyük katkı sağlayan Alagöz Holding ve Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz, kendisine gösterilen ilgiye ve alakaya teşekkür ederek ‘Çorum FK’ya destek olmak iyiki bana nasip oldu’ dedi.

İki kardeş kulüp Çorum FK ile Iğdır FK maçı için stada gelişinde taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cantürk Alagöz maçı canlı yayınlayan Çorum TİME’a açıklamalarda bulundu.

Alagöz öncelikli bu güzel karşılama için tüm Çorumlulara teşekkür ederek başladığı konuşmasında ‘Hiçbir destek bu karşılamadan önemli değildir. Bu birlik ve beraberlik görüntüsünden dolayı gurur duydum. Çorum FK’ya destek olmak iyiki bana nasip oldu. Benim için gerçekten bir gurur. Bende bu sene işi yeni öğrendim. Geçen sezon biraz acemiliğime denk geldi. Bakkaldan bir şey alır gibi futbolcu alıyorduk. Bu sene biraz işi daha doğru yapmaya çalıştık. İnşallah nasibimizde varsa şampiyon olur 2.Lig’e çıkarız. Çorum’da 1.Lig’e çıkar bizde takibimizi sürdürürüz’ dedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ise Cantürk Alagöz başkana Çorum’a geldikleri için teşekkür ederek başladığı konuşmasında ‘Kendisinin bendeki yeri çok farklıdır. Bugün bu takım, bu sahaya ayak bastıysa Cantürk Alagöz’ün yaktığı bir ateş sayesinde oldu. Bundan sonra Iğdır ile Çorum her zaman kardeştir, kardeş olarak da devam edecektir. İnşallah bizim bu yaktığımız ateşi bizden sonraki nesiller devam ettirir. Cantürk başkanım gerçekten Süper Lig’i hak eden bir vizyona, bir kişiliğe sahip. Bende Cantürk başkanımın telefonu “Hızır Baba” diye kayıtlıdır. Kendisi hızır gibi yetişmiştir.

Çorumspor için de bir şey söylemem gerekirse gelinen süreçte kimseye kırgınlığım yok. Kimse Çorumspor’a destek vermek zorunda da değil. Biz bu yola çıktık. Bu yolda da tüm Çorum halkını, iş insanlarını arkamıza aldık. Herkes bizim arkamızda. Bu işi yapabileceğimizi düşündük ve yola çıktı. Daha yolumuz uzun ama ben başaracağımızı düşünüyorum.İnşallah sezon sonu geldiğinde şampiyon olurmuyuz bilmiyorum ama taraftarıma şunu söylemek istiyorum. Maçlara zevk almaya gelsinler, mutlu olmaya gelsinler. Bu sene şampiyon olamazsak sıkıntı yok. Seneye bir takım daha kurar yine şampiyonluğa oynarız. Ama şunu bilsinler ki, Çorumspor hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak ve her zaman şampiyonluğa oynayacaktır. Çorum FK şuan zaten ligin tartışmasız açık ara en büyük camiasıdır.