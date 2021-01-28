‘İyi mücadele ettik hücumda üretemedik’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, Manisa deplasmanında çok iyi mücadele ettiklerini ancak rakibin etkili hücum gücünü son bölümde durduramadıklarını ve sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

Baydur, hedefleri doğrultusunda Manisa FK deplasmanına da puan yada puanlar için çıktıklarını ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek ‘Ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan ve zirvede rakiplerine fark atan bir takım önünde hem ilk mağlubiyeti tattırmak hemde hemde futbolcularım ve camiamıza büyük bir moral kazandırmak istiyorduk. Bu bilinç içinde hafta boyunca teknik heyetimiz ile birlikte oyuncularımız gerek saha için antrenmanlara gerekse saha dışındaki analiz ve mental antrenmanlarla rakibin oyun taktiği üzerinde çalıştık. Maçın ilk yarısında da çalıştığımız her şeyin karşılığını aldık.

Manisa FK’da belirlediğimiz etkili oyuncularına çok fazla alan bırakmayan alanı daraltan ve mükemmel mücadele eden bir takım vardı sahada. Yoğun yağmur nedeni ile ağırlaşan sahada kadromuzdaki eksik oyuncularımız bizi hücumsal olarak üretken olmamıza engel oldu. İlk yarıda iki duran toptan pozisyon bulduk ancak bunlardan yararlanamadık.

Ev sahibi takım ikinci yarı yaptığı değişiklik ile ilk yarıdan daha ofansif ve etkili bir oyun anlayışı ile maça başladı. Bu etkili oyunu karşısında kurduğu baskı ile golü buldu. Mağlup duruma düştükten sonra beraberlik için daha fazla öne çıkarak etkili olmaya çalıştık. Teknik ekibin yaptığı değişiklikler ile hücuma katkı vermeye çalıştık ancak bunlar sonuç vermeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldık.

5 haftalık yenilmeme serimiz bu maçta bitti tabiki üzgünüz ancak bu maçtan gereken dersleri alarak üçüncü hafta oynayacağımız Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın başlayacağız. İkinci haftayı bay geçeceğimiz günlerde ise evimizde oynayacağımız Kocaelispor maçına en iyi şekilde hazırlanarak kaybettiğimiz puanları bu maçı kazanarak telafi etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar hedefi kovalamaya devam edeceğiz’ dedi.