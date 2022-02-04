Kaan Akar 10 yıl aradan sonra yeniden Çorum’da

HALİL ÖZTÜRK

Kaan Akar on yıl sonra yeniden Çorum’da forma giyecek.

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz liglerin tecrübeli golcüsü Kaan Akar’ı kadrosuna kattı.

Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeye devam eden Osmancık Belediyespor son olarak gol yollarındaki sorunu çözmek için bu liglerin tecrübeli ismi 34 yaşındaki Kaan Akar ile anlaştı. 1987 İzmir doğumlu Kaan Akar Tirespor’da başladığı futbol hayatında Kemalpaşaspor, Atillaspor, Ulucakspor, Sandıklı Belediyespor formalarını giydikten sonra 2012-13 sezonunda Çorum Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. lige yükseldiği sezonki kadrosunda yer aldı. Ardından 3. ligdeki ilk sezonunda Çorum Belediyesi Gençlikspor ile 16 maça çıktı ve toplam 7 gollük katkı verdi.

Daha sonra Manisa, Balıkesir, Yomraspor, Kütahyaspor, Turgutluspor, Sandıklıspor, Bartınspor, Çarşambaspor, Sultanbeyli Belediye, Gebzespor, Kayseri Emar Grup ve son olarakta bu sezonun ilk yarısında Gebzespor takımlarında forma giydi