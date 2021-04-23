HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 80. dakikaya kadar girdikleri gol pozisyonlarını kaçırmalarının ve rakibin on kişi kaldıktan sonra bu kadar pozisyon vermelerinin kabul edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Taşdemir, Ligde son üç maçlarını kazanarak çok azalttıkları umutlarını artırmak ve son maça kadar bu hedefi kovalamak için kalan dört maçı kazanmak istediklerini bu doğrultuda çalışma yaptıklarını belirterek ‘Maça mutlak galibiyet için çıktık ancak hedeflediğimiz ne oyunu nede skoru alabildik.

Dört maçımızı da kazanarak rakiplerin kaybetmesi halinde umutlanmak istiyorduk ve sezon sonuna kadar bunu kovalamak için sahaya çıktık. Maçta erken golle öne geçmemize rağmen hemen ardıdan beraberlik golünü yedik.

Sonraki bölümde rakip kalede o kadar çok pozisyona girdik ancak bunları değerlendiremedik. Son vuruşlarda bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Bu kadar pozisyondan yararlanamamamak gerçekten inanılır gibi değil.

Bununla beraber rakibin on kişi kaldığı bölümlerde ise kalemizde bu kadar gol pozisyonu vermemiz de kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Ne yazıkki camiamızı sevindirmek istediğimiz bu maçta yine üzdük. Artık ligin kalan üç maçında istediğimiz sonuçları alarak ayrılmak istiyoruz’ dedi.