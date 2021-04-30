‘Kaçan puanlara üzüntümüz katlandı’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bu haftaki maçların sonuçlarından sonra oluşan puan durumuna baktığında son haftalarda kaçırdıkları puanlara üzüntülerinin çok daha fazla arttığını söyledi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ligin son haftaları yaklaştıkça özellikle alt sıralardaki takımlarla maç yapmanın çok zor olduğunu belirterek ‘Bu zorluğa rağmen biz özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Bu maçta da pazar günü oynayacağımız Gümüşhanespor gibi küme düşme tehlikesinde. Düşmeme mücadelesi veren takımlar kazanmak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini biliyorduk.

İkinci yarıda biraz oyundan düşmemize rağmen kazanmasını bildik. Kazandığımız için tabiki mutluyuz. Ancak alınan sonuçlar ve sonrasında oluşan puan durumuna baktığımızda geçmiş maçlardaki puan kayıplarına üzüntümüz katlanarak artırıyor.

Biz takım olarak ligin kalan iki maçında da aynı mücadeleyi sahaya yansıtarak alabileeğimiz en fazlu puanları alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Rakiplerimizin durumu bizi ilgilendirmiyor biz sahada gereken kazanmak adına gereken mücadeleyi verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz’ dedi.