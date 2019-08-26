KADER günü

Yeni Çorumspor’un geleceği açısından hayati önem taşıyan kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek. Kırmızı Siyahlı takımın içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak ve şehrin desteğini sağlamak için bugün TSO’da yapılacak toplantıda ilin mülki amirleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri sorunu çözmek için toplanacak. Yeni Çorumspor Başkanı Hamit Işık’ın bugünki toplantıdan istenilen desteğin çıkmaması halinde olağanüstü genel kurul kararı alacağı öğrenildi.

Yeni Çorumspor için kritik toplantı bugün yapılacak. Kırmızı Siyahlı kulübün içinde bulunduğu ekonomik krize çözüm bulmak ve yeni sezon öncesinde ekonomik sorunları çözmek ve transfer dönemi bitmeden belli mevkilere takviye yapmak için bugün mali destek verebilecek unsurlar bir araya gelecekler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın açıklamalarının ardından Çorum mülki amirleri, siyasiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve üyeleri ile Esnaf Odaları Birliği temsilcileri bugün Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacak toplantıda bir araya gelecekler.



Belediye Başkanı Aşgın’ın kulübe vermeyi kabul ettiği taahhütlerin yetersiz kalması üzerine bu eksikliği Çorum’un diğer birimlerinin üstlenmesi için planlanan görüşme her açıdan büyük önem taşıyor. Ekonomik olarak küçülen ve bu nedenle dört futbolcu ile yolları ayıran Yeni Çorumspor’da yeni ayrılıklar olabileceği belirtiliyor.

Bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak yeni sezon öncesinde kırmızı siyahlı takımda lisansların çıkması ve pazar günü takımın sezona başlaması için gereken ekonomik kaynak konusunda da sıkıntı olduğu ve arayışların sürdüğünü öğrenildi.



Bugün yapılacak toplantıya Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaran Hıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yeni Çorumspor Başkanı Hamit Işık’ın katılması kesinleşirken başka isimlerinde toplantıya katılabileceği öğrenildi.



Edindiğimiz bilgiye göre bu toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın taahhüt ettiği desteğin üzerine daha fazlası için görüşme yapılacak. Bunun üzerine Çorum’un diğer sanayi kuruluşları ve odalarının yapabileceği katkı içinde görüşmelerin olması bekleniyor.



Öte yandan Yeni Çorumspor Başkanı Hamit Işık’ın bugün yapılacak görüşmeden beklenen katkı ve desteğin sağlanmaması durumunda hemen olağanüstü genel kurulu alacağı öğrenildi. Ekonomik olarak bitik durumdaki kırmızı siyahlı takımın yıllar sonra şampiyon olarak 2. lige yükseldiği sezonun öncesinde bu yaşananların Türkiye’de başka bir kulüple olması mümkün görülmüyor.