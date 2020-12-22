Kader’cim Çorum Cimnastik Akademi hizmete açıldı

YÜKSEL BASAR

Çorum’da yeni bir salon hizmete açıldı. Kader’cim Çorum Cimnastik Akademi faaliyetlerine sade bir törenle start verdi. Pandemi nedeni ile açılışa az sayıda davetli katıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile İl Müdürlüğü antrenörlerinin katılımı ile hizmete açılan Kader’cimÇorum Cimnastik Akademi Uzman Antrenör ve aynı zamanda Cimnastik İl Temsilcisi Kader Tokgöz ve Uzman antrenör Haydar Can Koparan tarafından hizmete açıldı.

Çorum’da ilk kez Baby Cimnastik’ta uzman eğitim verecek Kader’cim salonunda ayrıca steep, aerobik, welness’ın yanı sıra yüzme ve judo branşlarında faaliyet gösterilecek. Baby Cimnastik çalışmaları başlarken diğer branşlarda ise kayıtlara başlayan Akademi’de önümüzdeki aydan itibaren tüm branşların aktif hale geleceği açıklandı.

Bahçelievler Mahallesi Melik Gazi Cad No: 12 adresinde faaliyet gösterecek olan Kader’cim Akademi pandemi kurallarına uygun olarak her türlü steril ortam sağlanarak çalışma yapma imkanı sağlanacak.