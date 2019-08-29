Kadroya beş takviye

Yeni Çorumspor’da transfer harekatı. Kırmızı Siyahlı takımda dün beş futbolcu kadroya katılırken daha önce ayrılan Oğuz Mataracı ile birlikte altı futbolcu transferin son günlerinde kırmızı siyahlı takıma dahil oldular. Bu futbolculardan ikisi hariç diğer dördünün lisansı çıkartıldı.



Kırmızı Siyahlı takım stoper mevkii için geçen sezon Tarsus İdman Yurdu takımında forma giyen Eren Tokat, son olarak Alibeyköyspor formasını giyen forvet Fatih Şerifoğlu, eski Çorumspor’lu futbolculardan kanat oyuncusu Hakan Yağmurkaya ile birlikte Çorumlu iki futbolcu orta sahada Ali Koçak ve stoper Recep Uğur Öztürk ile sözleşme imzalandı.





Başkan Özcan iki Çorumlu futbolcu için evlerine döndüklerini belirterek söylemlerini icraata dökdüklerini ve kimliğinde Çorum yazan hiç bir futbolcunun dışarda bırakmadıklarını söyledi.

İmza töreninde konuşan futbolcular ise öncelikli kendilerini bu camiaya gelmesini vesile olan Başkan Fatih Özcan ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ettiler. Tüm futbolcular büyük bir camiaya geldiklerini bildiklerini ve sahada ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirterek tüm taraftardan sezon boyuncakendilerine deste k olmalarını söyledi.



Hakan Yağmurkaya ise konuşmasında başka bir takımla transfer görüşmesinde iken Fatih Başkan’ın kendisini arayarak ‘Çorum’un sana ihtiyacı var’ dedi. Masadan kalktım ve direk Çorum’a geldim. Ben Samsunluyum ancak her zaman paylaşımı yaptığım gibi ‘Benim ikinci memleketim Çorum’ demişimdir. İnşallah bu takımı layık olduğu daha üst liglere tüm takım ve camia olarak taşıyacağız’ dedi.



EREN TOKAT: 1993 Keçiören doğumlu Eren Tokat Aydınlıkevler takımında başladığı futbol hayatında ilk profesyonel imzayı Hacettepe kulübünde attı. Ardından Osmanyıspor, BAKspor, Niğde Anadolu FK, Darıca Gençlerbirliği ve son olarakta geçtiğimiz sezon ikinci yarıda Tarsus İdman Yurdu takımında forma giydi. Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Darıca Gençlerbirliği takımında 17 ikinci yarıda ise Tarsus İdman Yurdu takımında 14 maçta forma giydi. Darıca takımında iki gom atan Eren Tokat sezonu yedi sarı kartla tamamladı. Tokat 2. ligde 132 maç 3. ligde ise 29 maçta forma giydi.



FATİH ŞERİFOĞLU: 1989 Bakırköy doğumlu Fatih Şerifoğlu Galatasaray alt yapısında yedi yıl forma giydikten sonra Marmaris Gençlikspor’da profesyonel ilk imzayı attı. Ardından Yozgatspor, Gümüşhane, Adıyamanspor, Batman Petrolspor, Ankara Demirspor, İnegölspor, Afjet Afyonspor, Yeni Orduspor ve son olarakta Alibeyköyspor takımlarında forma giydi. Geçen sezon Alibeyköyspor ile 30 maça çıkan Şerifoğlu sekiz gol attı. Profesyonel liglerde 93 golü bulunan Fatih Şerifolu 3. ligde 199 maçta 78 gol atarken 2. ligde ise 51 maçta 8 gol attı.



HAKAN YAĞMURKAYA: 1990 Samsun doğumlu Hakan Yağmurkaya Samsunspor alt yapısında futbola başladı ve ilk profesyonel imzayı Gençlerbirliği kulübünde attı. Keçiören, Ünyespor, Nazilli Belediyespor, Belediye Bingölspor, Sarayköy. Hekimoğlu Trabzon, 1920 Maraşspor, ve 2015-16 sezonunda Yeni Çorumspor, Ci Group Buca, Sivas Belediyespor, geçtiğimiz ilk yarıda Tuzlaspor ikinci yarıda ise kiralık olarak Diyarbakırspor forması giydi. Sezonu bir sarı bir kırmızı kartla tamamladı.



ALİ KOÇAK: 1993 Alaca doğumlu Ali Koçak Çorum Gençlerbirliğinde başladığı futbol payatında Çorumspor alt yapısında devam ettirdi ve 2011 yılında ilk kırmızı siyahlı forma ile profesyonel imza attı. Ardından Bandırmaspor, Silivrispor, Bayburtspor, Muğlaspor, Bodrum Belediyespor, yeniden Bayburtspor, Muğlaspor, Çatalcaspor ve son olarakta geçen sezon Fatsa Belediyespor takımında forma giydi. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Ali Koçak 3. ligde 148 maçta 17 2. ligde ise 53 maçta forma giydi.



RECEP UĞUR ÖZTÜRK: 1994 İskilip doğumlu Recep Uğur Öztürk Çorum HE Kültürspor’da 6 yıl forma giydikten sonra 2012 yılındaTrabzonspor alt yapısına transfer oldu. 1461 Trabzon takımında ilk pnofesyonel imzayı 2015’de atan Öztürk ardından üç yıl bordo mavili takımda forma giydi. Geçtiğimiz sezon Çatalcaspor’a transfer olan Recep Uğur Öztürk beş maçta forma giydi.