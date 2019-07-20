Kale gençlere teslim

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’da yeni sezon kaleyi gençler koruyacak. Kırmızı Siyahlı takımda yeni sezonda kaleyi koruyacak üç kalecinin yaş ortalaması 21.



Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı takım kadrosunda bulunan Onur Tekin ve Reşan Şen’e bu yılda Yusuf Çekiç eklendi. Üç kalecininde genç olması yeni sezonda kırmızı siyahlı takımın kaleyi gençlere teslim etti olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz sezon ikinci kaleci olarak başladığı sezonun son iki maçındaki performansı ile takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onur Tekin 1999 doğumlu, Geçen sezon devre arasında transfer edilen Reşet Şen 21 yaşında. Yeni transfer Yusuf Çekiç ise 24 yaşında bir isim.



Yeni Çorumspor Kaleci Antrenörü Reha Özmen gözetiminde yeni sezona hazırlanan genç kaleciler arasında büyük bir forma rekabeti olacağa benziyor. Onur Tekin geçen sezonki performansı ile formaya daha yakın görülüyor.

Reha Özmen üç genç kalecinin yeni sezonda kırmızı siyahlı takımı taşıyacak güçte olduklarını ve onlara güvenlerinin tam olduğunu böyledi.