Kaleci Hasan Hüseyin Adanaspor’la anlaştı

HARUN AKKAYA

İki sezondur Çorum FK kalesini başarı ile koruyan Hasan Hüseyin Akınay 1. lig takımlarından Adanaspor ile anlaştı.

İki sezon önce Bandırmaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan 28 yaşındaki tecrübeli file bekcisi bu iki sezonda Çorum FK’da gösterdiği performansla tüm kırmızı siyahlı camianın büyük beğenisini ve takdirini kazandı.

Bu sezon sözleşmesi sona eren Hasan Hüseyin Akınay 1. lig takımlarından Adanaspor ile anlaştı. Tecrübeli file bekcisi ayrılık haberini sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Akınay yaptığı paylaşımda ‘Sevgili Çorum FK camiası. Yaklaşık iki yıldır formasını terlettiğim Çorum FK’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu formayı giymek benim için büyük bir zevk ve onurdu. Unutulmaz anlar da yaşadım çok zor zamanlar da. Çok özel insanlarla yollarımız kesişti. Burada geçirdiğim süre boyunca kırmızı siyah renkleri için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim.

Bu takıma gelmeme vesile olan Sayın Oğuzhan Yalçın ağabeyime, yöneticilerime ve kulüp personellerimize ayrıca teşekkür ederim. Yensekte yenilsekte desteğini bir an olsun esirgemeyen gerçek Çorum FK taraftarlarına da teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin’ dedi.

Çorum FK resmi sosyal medya hesabından da Hasan Hüseyin Akınay’a teşekkür mesajı yayınlandı ve tecrübeli file bekcisine kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi ve bundan sonraki hayatında başarılar dilendi.