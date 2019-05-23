KALPLER ADANA’DA ATACAK

Yeni Çorumspor 2. lig yolundaki son maçta bugün Adana’da Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım rakibini geçmesi halinde yıllardır özlemle beklediği 2. lige yükselme sevincini yaşayacak. Ligi beşinci bitiren Yeni Çorumspor play-off ilk maçında evinde 1-0 yenildiği mükemmel bir oyun ve mücadele sonunda 3-0 yenerek eledi ve finale yükseldi.

Serik Belediyespor ise dördüncü olarak çıktığı play-off ilk maçında sahasında 1-0 yendiği Karacabey Belediyespor’u rövanş maçında da 4-2’lik skorla geçerek finalde Yeni Çorumspor’un rakibi oldu.

İki takımın ligde oynadıkları maçlarda ise Serik Belediyespor ilk yarıda evinde oynadığı maçta Yeni Çorumspor’u ikinci yarıda kırmızı siyahlı takıma transfer olan Volkan’ın golü ile 1-0 yenerken Çorum’da oynanan maçtan ise takımlar 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı.

Bugün saat 20.45’de Adana 5 Ocak Fatih Terim Stad’ında başlayacak Yeni Çorumspor - Serik Belediyespor maçı öncesinde iki takımda da cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

Karşılaşmada taraftar desteğini daha fazla arkasına alması beklenen Yeni Çorumspor. Maç için gerek Çorum gerekse büyükşehirlerden Çorumlular yaptıkları organizeler ile takımlarına destek vermek için Adana’ya gidiyor.

Maçın normal süresinin berabere bitmesi halinde karşılaşma 15’er dakikalık iki devre halinde uzayacak eşitlik yine bozulmazsa 2. lige yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek. Hakem Volkan Bayarslan Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor arasındaki final maçını İstanbul Süper Lig hakemlerinden volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise İstanbul A Klasman Yardımcı hakemi Kemal Mavi ile İzmir’den Hüseyin Aylak. Maçın dördünü hakemi ise Gaziantep B Klasman Mustafa Murat Oğuz. Maçta gözlemci olarak ise Gaziantep Üst Klasman’dan Ziya Çetin.