Kamu-Sen Çorumspor’un şampiyonluğunu kutladı

HALİL ÖZTÜRK

Günün ikinci ziyaretini ise Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirildi. Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve diğer yönetim Kurulu Üyeleri de Kulüp Başkanı Fatih Özcan’ı ziyaret ettiler. Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, elde edilen başarıdan dolayı başta kulüp başkanı olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak Yeni Çorumspor’un her zaman yanında olduklarına işaret eden Aydın, bundan sonraki süreçte de şehrin büyük özlemlerine son verecek başarıların devam edeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Fatih Özcan’ın makamında gerçekleşen ziyaretlerde Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajer Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Koldaş da yer aldırlar.



KAMU-SEN’DEN ANLAMLI HEDİYE

Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, ziyarette Kulüp Başkanı Fatih Özcan’a çok anlamlı bir hediye verdi. Aydın, içerisine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı yerleştirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti yazısıyla çevrili Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

Kulüp Başkanı Fatih Özcan, Aydın’ın hediye ettiği tablonun kendisi için çok anlamlı ve güzel bir hediye olduğuna dikkat çekti ve teşekkür etti, odasının en güzel yerine asılması talimatını verdi.