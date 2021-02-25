Kanatlar yine uçamadı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da son haftaların formsuz isimleri arasında yer alan Mikail ve Cengiz dün Niğde maçında da yine beklentilerin çok uzağında kaldılar.

Üçüncü sezonda Çorum FK formasını giyen Mikail ilk on bir başladığı maçın 69. dakikasında yerini Hüseyin’e bırakana kadar hücumda rakip kaleye bir tek orta yapamadı ve takımına pozisyon hazırlayamadı.

Bu sezon başında İnegölspor’dan transfer edilen ve ligin ilk yarısında 4-5 maçlık performansı ile beğeni toplayan ve takıma katkı yapan Cengiz Niğde deplasmanında doksan dakika kaldığı oyunda rakip kaleyi zorlayamadı. İkinci yarının ilk iki maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Cengiz sonraki üç maçta ise ilk yarıdaki performansını mumla aratıyor.