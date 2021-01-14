Kaptan Gemi’yi kurtaramadı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da kaptan Umut takımını kurtaramadı.

Amedspor karşısında 72. dakikada 1-0 mağlup durumda giren Çorum FK, Cengiz’in ayağından kazandığı golle önce beraberliği yakaladı. Maçın 83. dakikasında ise sahneye kaptan Umut çıktı. Tecrübeli futbolcu ceza sahası sol çaprazından uzak kaleye mükemmel vuruşunda top önce doksan içine vurarak diğer kale direğinin içine vurdu ve Amedspor ağlarına gönderdi.

Galibiyetin golünün ardından kaptan Umut ve arkadaşları öne geçmenin sevincini böyle yaşadılar. Son dakikalarda gelen beraberlik golü ise kırmızı siyahlı takımda sevinci yarım bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 22:17