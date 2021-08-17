Kaptan sahalara döndü

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Abant’ta sürdürüyor. Kırmızı Siyahlı takımda kaptan Umut haftalar sonra sahalara döndü.

Geçtiğimiz yıldan kalan sakatlığı nedeni ile ilk iki etap çalışmalarında takımdan ayrı olarak özel programda yapan kaptan Umut önceki günden itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı.

Umut Kaya önceki gün yapılan taktik çalışmada da forma giyerek mücadeleye katıldı. Çorum FK’da sakatlığı geçen fiziksel eksiği bulunan Hasan’ın da kısa sürede takıma katılacağı belirtildi. Sakatlıkları devam eden Berkay ve Kıvanç’ın ise güçlendirme ve özel programda çalışmaya devam edecekleri açıklandı.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Abant’ta bugün de sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Kırmızı Siyahlıların kampı 22 Ağustos pazar günü sona erecek.