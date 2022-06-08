Karabuğa ve Uysal Romanya yolcusu

HALİL ÖZTÜRK

U 17 Avrupa Şampiyonasında serbest stilde Belediye İskilipspor’dan sporcu Mustafa Karabuğa ve antrenör Adem Uysal milli takımda görev yapacak.

13-19 Haziran Haziran tarihlei arasında Romanya’nın Bükreş kentinde yapılacak olan U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında serbest stilde milli mayoyu giyecek sporcular belli oldu.

Belediye İskilipspor’dan 51 kiloda Mustafa Karabuğa bu yıl içindeki performansı ile rakipsiz olarak milli mayoyu giymeye hak kazandı.

Başarılı çalışmaları ile milli takıma sporcular göndermeye devam eden Belediye İskilipspor antrenörü Adem Uysal da milli takım teknik heyetinde görevli.

Şampiyona için hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdüren U 17 milli takımı hafta sonunda Romanya’ya hareket edecek.