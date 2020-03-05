Karaköprü-Sultanbeyli maçı Ahmet Ecevit’in

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 3. lig 1. grupta oynanacak Karbel Karaköprü Belediyespor ile Sultanbeyli Belediyespor arasındaki maçı yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Faruk Çelik Stad’ında oynanacak maçın yardımcı hakemleri Zonguldak’tan Sinan Günaydın ve Kayseri’den Recep Güneş. Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Bekir Taşöz. Maçın gözlemcisi ise Mehmet Güven.

Grupta Karaköprü Belediyespor takımı 41 puanla yedinci sırada ve play-off mücadelesi veriyor. Sultanbeyli Belediyespor ise 33 puanla 11. sırada ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.