'Kararımın arkasındayım, aday olmayacağım'

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, 9 Ağustos’ta yapılacak kongrede aday olmayacağını bir kez daha tekrarlayarak, helallik istedi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Cuma günü Yeni Çorumspor 1.Olağan Genel Kurulu’nda aday olmayınca genel kurul 9 Ağustos’a ertelenmişti. Tüm kamuoyu 9 Ağustos’ta Fatih Özcan’ın yeniden aday olacağını konuşmaya başlamıştı. Fatih Özcan söylentilere son noktayı bugün koydu. Aday olmayacağını bir kez daha yenileyen Özcan, herkesten helallik istedi.

İşte Fatih Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar;

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2019, 23:45