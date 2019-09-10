Karius’dan Onur’a eldiven jesti

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’un genç file bekçisi Onur Tekin’e Beşiktaş kalecisi Karius’dan eldiven jesti. Onur Beşiktaş kalecisinden sosyal medya üzerinden eldiven istedi. Genç file bekçisinin bu talebine duyarsız kalmayan Karius file bekçisine eldivenlerini gönderdi.

Ligin ilk iki haftasında alınan galibiyetlerde performansı ile büyük katkı veren Onur Tekin özellikle İnegölspor deplasmanında penaltıyı kurtararak bir anlamda galibiyetin mimarı oldu. Genç file bekçisinin bu formu ile Yeni Çorumspor’a büyük katkı vermeye devam etmesi bekleniyor.